Ein Boot der DRLG auf einem Badesee. Quelle: Caroline Seidel/dpa

In Deutschland sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 279 Menschen ertrunken. Das waren 37 mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitteilte.



Die meisten Menschen seien an ungesicherten Badestellen im Binnenland ertrunken. Deutlich abgenommen hat nach Angaben der DLRG die Zahl der tödlichen Unfälle an den Küsten. Häufig ereigneten sich Badeunfälle wegen Leichtsinn, einer hohen Risikobereitschaft und Selbstüberschätzung.