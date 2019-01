Weniger Asylanträge in Deutschland.

Die weltweite Zahl der Flüchtlinge ist nach UN-Angaben in 2018 erneut gestiegen. Von Ende Dezember 2017 bis Mitte 2018 nahm die Zahl um 300.000 auf insgesamt 68,8 Millionen zu, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mitteilte.



In Deutschland macht sich der Trend zunächst nicht bemerkbar. Vielmehr sank die Zahl der Asylanträge um 20 Prozent. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 seien 81.800 Anträge auf Asyl verzeichnet worden. Im Jahr 2017 waren es im gleichen Zeitraum 101.000.