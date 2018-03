Im Februar ist die Inflation nur leicht gestiegen. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Sinkende Benzinpreise haben die Inflation in Deutschland im Februar auf die niedrigsten Stand seit über einem Jahr gedrückt. Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt nur noch 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.



"Damit schwächte sich die Inflationsrate den dritten Monat in Folge ab", erklärte das Statistische Bundesamt am Mittwoch. Für den erneuten Rückgang sorgte die Entwicklung der Energie. Kraftstoffe wie Benzin und Diesel verbilligten sich um 0,6 Prozent, Gas um 1,4 Prozent.