Der Einzelhandel vermeldet Umsatzzuwächse. Symbolbild Quelle: Carsten Rehder/dpa

Der Einzelhandel in Deutschland ist im Jahresvergleich mit einem Umsatzplus ins Jahr 2018 gestartet. Im Januar legten die Erlöse zum Vorjahresmonat sowohl preisbereinigt (plus 2,3 Prozent) als auch nominal (plus 3,7 Prozent) zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.



Von Dezember 2017 auf Januar 2018 sanken die Umsätze: Preisbereinigt gingen sie um 0,7 Prozent zurück. Der Dezember ist allerdings wegen des Weihnachtsgeschäfts traditionell einer der stärksten Monate für den Einzelhandel.