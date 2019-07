Das Transitzentrum für Asylsuchende in Manching. Symbolbild

Quelle: Stefan Puchner/dpa

Seit Jahresbeginn sind in Deutschland mehr als 84.866 Asylanträge gestellt worden. Das waren rund neun Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, gab es 72.953 Erst- und 11.913 Folgeanträge.



Die größte Zahl an Antragstellern kam den Angaben zufolge aus Syrien, gefolgt von Irak und Nigeria. 15.586 der Antragsteller (21,4 Prozent) waren in Deutschland Geborene im Alter von unter einem Jahr.