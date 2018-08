Merck-Chef will neue Arznei-Preismodelle für Behandlungserfolge. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Der Chef des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns Merck, Stefan Oschmann, fordert neue erfolgsabhängige Arznei-Bezahlmodelle. Im Gesundheitssystem herrsche noch ein "altes, überkommenes Denken", bei dem etwa pro Tablette oder Injektion vergütet werde, sagte Oschmann dem "Handelsblatt".



"Ärzte und Kliniken werden dafür bezahlt, was sie tun, und nicht dafür, was sie erreichen", kritisierte er. Neue Modelle könnten die Erstattung von Therapien an den Behandlungserfolg bei Patienten koppeln.