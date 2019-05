Ein Mitarbeiter entfernt ein Graffito von einem Zug. Archivbild

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Schmierereien auf der Zugtoilette, Graffiti an den Bahnen: Im vergangenen Jahr wurden 7.819 unerlaubte Graffiti an Zügen registriert, mehr als die Hälfte davon im S-Bahnverkehr, wie das Bundespolizeipräsidium mitteilte. Die Zahlen seien rückläufig. 2017 waren es demnach noch rund 8.300 Fälle, 2016 rund 8.360.



Bei der Deutschen Bahn stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Graffiti-Beschädigungen um rund acht Prozent auf 20.100 Fälle. Dazu zählen auch Schmierereien an Bahnhöfen und Wänden.