Die WHO finanziert sich lediglich zu einem Viertel aus Beiträgen ihrer 194 Mitgliedsstaaten. Der Rest sind Spenden - und diese Zuwendungen stehen verstärkt in der Kritik. So ist in der Vergangenheit immer wieder diskutiert worden, inwieweit Spenden beispielsweise von Pharmakonzernen bestimmte Entscheidungen der WHO beeinflussen. Eine "angemessene Antwort auf die großen gesundheitlichen Herausforderungen wie globale Epidemien oder die wachsende Resistenz gegen Antibiotika" sei so nicht möglich, kritisiert die Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international.



Ebenfalls in der Kritik steht das große finanzielle Engagement der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Mit zuletzt rund 630 Millionen US-Dollar hat die Stiftung 14 Prozent des WHO-Gesamthaushalts finanziert. Vergangenes Jahr hatten 30 internationale Organisationen diese meist projektgebundenen Zuwendungen kritisiert: "Man setzt bevorzugt auf technische Lösungen. Soziale Faktoren für Gesundheit wie Ungleichheit, fehlende politische Teilhabe und Menschenrechte werden weitgehend ausgeblendet."