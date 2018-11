Bei der Partnerwahl spielt der Bildungsstand eine Rolle. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bei der großen Mehrheit der Paare in Deutschland haben beide Partner einen ähnlichen Bildungsstand. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes gilt das für fast zwei Drittel aller gemischtgeschlechtlichen Beziehungen in Deutschland. In 27 Prozent dieser Partnerschaften ist der Mann höher qualifiziert, in 10 Prozent die Frau.



Auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren liegt bei 63 Prozent ein ähnlicher Bildungsstand der Partner vor. Die Ergebnisse basieren auf dem Mikrozensus 2017.