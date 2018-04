Es wäre gut, wenn Europa in Führungspositionen in der Beamtenschaft etwas bunter wäre. Frank Engel, Luxemburger Europapolitiker

Deshalb schaut Deutschland dem Personalkarussell in Brüssel nicht tatenlos zu. Die Vertretung bei der EU organisiert Informations- und Netzwerkveranstaltungen. Außerdem biete das Auswärtige Amt "stark nachgefragte Vorbereitungsseminare und Coachings für Bewerberinnen und Bewerber bei den EU-Auswahlverfahren durch einen externen Dienstleister", heißt es in dem Bericht der Bundesregierung.



Beim Generalisten-Concours - dem allgemeinen Auswahlverfahren der EU - habe die Quote der erfolgreichen deutschen Teilnehmer 2015 bei 20,8 Prozent gelegen - obwohl nur knapp 7 Prozent der Bewerber Deutsche waren. "Die Vorbereitungskurse und Coachings dürften wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen haben." Noch mehr Deutsche an wichtigen Schaltstellen der EU? Außerhalb von Deutschland überwiegt Skepsis. EVP-Politiker Engel sagt, der aktuelle Eindruck wirke sich negativ auf die europäische Integration aus. Deutsche sollten deshalb auf Posten verzichten. "Es wäre gut, wenn Europa in Führungspositionen in der Beamtenschaft etwas bunter wäre."