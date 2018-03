Im Bundesstaat North Queensland stehen viele Häuser unter Wasser. Quelle: Dan Peled/AAP/dpa

Tagelange Regenfälle haben im Norden des australischen Bundesstaates Queensland für schwere Überschwemmungen gesorgt. In einigen Gegenden seien seit dem vergangenen Wochenende mehr als 1.000 Millimeter Regen gefallen, berichteten australische Medien.



Im Ort Ingham an der Ostküste standen mehr als 200 Häuser unter Wasser. Auch in Innisfail weiter nördlich hatten die Fluten Häuser unter Wasser gesetzt. Eine Schülergruppe saß wegen des Unwetters tagelang auf einem Campingplatz nahe Tuly fest.