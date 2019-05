Für viele Jugendliche kam die Feuerwehr zu spät.

Quelle: Sarju Parekh/AP/dpa

Bei einem Gebäudebrand in der Stadt Surat im Westen Indiens sind am Freitag mindestens 19 Schüler ums Leben gekommen. Mehr als ein Dutzend seien mit Verbrennungen oder Atemproblemen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor war von mindestens 15 Todesopfern gesprochen worden. Die Brandursache ist noch unklar.



Premierminister Narendra Modi sagte, er sei entsetzt über das Unglück und habe die Behörden im Staat Gujarat angewiesen, Hilfe zur Verfügung zu stellen.