Taifun «Damrey» hat Vietnam erreicht Quelle: The Lap/VNA/AP/dpa

Beim Tropensturm "Damrey" sind in Vietnam mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf Menschen werden in der Region um den bekannten Urlaubsort Nha Trang nach Angaben der Behörden noch vermisst.



Der Sturm riss bislang etwa 370 Gebäude um. Zudem wurden landwirtschaftliche Flächen und Hunderte Fischerboote zerstört. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Meteorologen erwarten, dass der Sturm in Richtung Westen nach Kambodscha und Laos weiterzieht.