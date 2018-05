Auch Feuerwehrmänner kamen bei dem Brand in New Windsor zu Schade Quelle: Allyse Pulliam/Times Herald-Record/AP/dpa

Bei zwei Explosionen in einer Kosmetikfabrik nördlich von New York sind rund 40 Menschen verletzt worden. Eine erste Explosion habe zunächst mehr als 30 Menschen verletzt, eine zweite dann sieben Feuerwehrleute, sagte ein Sprecher der Notfalldienste im Bezirk Orange County.



In der Fabrik werden bei der Produktion von Nagellack und Parfüm unter anderem alkoholbasierte Substanzen eingesetzt. Etwa 120 Feuerwehrleute kämpften noch Stunden nach der Explosion gegen die Flammen.