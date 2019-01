Rund 1.040 Flugverbindungen könnten durch den Streik ausfallen.

Quelle: Oliver Berg/dpa

An drei Flughäfen ist das Sicherheitspersonal am heutigen Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen begannen in Düsseldorf und Köln-Bonn bereits um Mitternacht, in Stuttgart mit der ersten Frühschicht gegen 3.00 Uhr. Die Gewerkschaft Verdi rief zu den Streiks auf. Dadurch könnte ein großer Teil der etwa 1.040 Starts und Landungen ausfallen.



Verdi fordert für die rund 23.000 Beschäftigten der Branche weiterhin eine Anhebung des Stundenlohns auf 20 Euro.