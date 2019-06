Bei dem Autokorso in Lübeck am Nachmittag fuhren rund 30 Fahrzeuge, zum Teil in einer Reihe, durch die Stadt, überquerten dabei rote Ampeln und behinderten andere Verkehrsteilnehmer. Bei der anschließenden Fahrt über die Autobahn nach Glinde am Hamburger Stadtrand wurde der Korso in kleine Gruppen geteilt.