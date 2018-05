Weidel und Gauland, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die AfD-Fraktion im Bundestag hat zwei Monate nach der Wahl immer noch viele Stellen nicht besetzt. Auch die Bundesgeschäftsstelle der Partei ist im großen Stil auf Mitarbeitersuche. In einem Rundschreiben wurden alle Parteimitglieder auf die zahlreichen Jobs hingewiesen, die zu vergeben sind.



Vor allem in den Bereichen Presse, Kommunikation und IT ist es für die rechtspopulistische Partei dem Vernehmen nach nicht leicht, eine ausreichende Zahl qualifizierter Mitarbeiter zu rekrutieren.