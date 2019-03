Nach einer Explosion in einem Chemiepark in Ostchina ist die Zahl der Opfer deutlich gestiegen. 47 Menschen kamen bei dem Unglück in der Stadt Yancheng (Provinz Jiangsu) ums Leben, teilte die Lokalregierung von Yancheng mit. 90 Menschen wurden schwer verletzt, von denen sich viele in einem kritischen Zustand befinden.



Außerdem zogen sich über 600 Menschen Schnittwunden und andere Verletzungen zu. Unmittelbar nach dem Unglück am Donnerstag war zunächst von sechs Toten die Rede gewesen.