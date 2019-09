Überladener Bus in Pakistan. Archivbild

Mindestens 26 Menschen, darunter Kinder, sind bei einem Busunglück in Pakistan getötet worden. Weitere zwölf Menschen wurden verletzt, als der Bus in der Region Gilgit-Baltistan nahe der Grenze zu China gegen einen Hügel prallte. Der Bus war auf dem Weg von dem beliebten Touristenziel Skardu nach Rawalpindi, teilten die Behörden mit.



Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Schwere Verkehrsunfälle sind Alltag in Pakistan - oft werden Regeln ignoriert und Sicherheitsstandards nicht eingehalten.