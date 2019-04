Ursula von der Leyen (CDU) ist Verteidigungsministerin.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat beteuert, Deutschland werde die Zusagen an die Nato für mehr Verteidigungsausgaben einhalten. "Die Bundesregierung hat bis 2024 1,5 Prozent zugesagt und danach weiteren Aufwuchs. Daran halten wir uns", schrieb sie in der "Passauer Neuen Presse".



Zugleich mahnte sie Nachbesserungen an künftigen Verteidigungsetats an. Es dürfe dabei aber nicht nur auf die Verteidigungsausgaben geschaut werden. Ähnlich äußerte sich Außenminister Heiko Maas (SPD).