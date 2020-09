Günther Oettinger, scheidender deutscher EU-Kommissar. Archivbild

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Die Europäische Union sollte der Türkei nach Ansicht des scheidenden EU-Haushaltskommissars Günther Oettinger weitere Milliardenhilfen gewähren, damit sich das Land um die dort untergekommenen syrischen Flüchtlinge kümmern kann.



"Wenn wir wollen, dass Ankara auch weiterhin den Flüchtlingen eine Bleibe gewährt, müssen wir in den kommenden Jahren weitere Milliardenhilfen leisten", sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". Dafür gebe es Spielräume im EU-Haushalt 2020, aber auch in der langfristigen Finanzplanung.