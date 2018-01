Nicht zuletzt für Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas könnte das zur Herausforderung werden. So möchte der Zalando nach dem Schuh- und Modemarkt auch das Geschäft mit Beauty-Produkten aufmischen. Vom kommenden Frühjahr an will der Online-Modehändler sein Angebot um ein breites Sortiment an Kosmetik-, Haut- und Haarpflegeprodukten sowie Parfüms erweitern. Kosmetik und Parfüm sind laut Zalando-Co-Vorstandschef Rubin Ritter eine ideale Ergänzung zum aktuellen Modeangebot. Der Internet-Händler sehe hier "viel Entwicklungspotenzial", denn bislang gebe es in diesem Bereich keinen dominanten Online-Anbieter. Mehrere hundert Millionen Euro hofft Zalando in absehbarer Zeit mit Kosmetik und Parfüms umsetzen zu können.