Quelle: ZDF

Bei der Verleihung des Deutschen Hörfilmpreises - ADele - in Berlin hat das ZDF zum vierten Mal in Folge gewonnen: Die ZDF/Arte-Serie "Bad Banks" erhielt die Auszeichnung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands als bester Hörfilm in der Kategorie TV.



Hörfilme ermöglichen es blinden und sehbehinderten Menschen, Filme als Ganzes wahrzunehmen und zu genießen. Dafür werden Filme mit einer Audiodeskription (AD) versehen, die Handlung sowie Gestik, Mimik und Dekors schildert.