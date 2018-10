Sie lieferten den Rechtspopulisten damit die Stichworte zum Aufstieg, auch im bayerischen Paradies. Auf der anderen Seite verloren sie an die Grünen, die in den bayerischen Städten nun zur neuen urbanen Mitte werden. Wenn sie sich erneuern will, braucht die CSU statt des Bündnisses plötzlich zahmer Männer eine ganz neue Aufstellung, auch mit ihren Frauen und Liberalen.