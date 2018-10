ZDF-Chefredakteur Peter Frey. Archivbild Quelle: Rainer Jensen/dpa

ZDF-Chefredakteur Peter Frey beklagt eine Zunahme der Übergriffe auf Journalisten in Deutschland. In Chemnitz etwa hätten sich Szenen abgespielt "wie in Kriegs- oder Krisengebieten", so Frey in einem Gastbeitrag für die "Medienkorrespondenz".



Es sei ein "unhaltbarer Zustand, wenn Journalisten einer öffentlich-rechtlichen Anstalt nur noch unter Polizeischutz in die Öffentlichkeit gehen können". Dass Journalisten mit Schutzhelmen in den Einsatz zögen, dürfe hierzulande nicht normal sein.