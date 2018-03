EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat sich «sehr betrübt» über den Tod von Kardinal Karl Lehmann geäußert und ihn als treuen Freund Europas bezeichnet. "Zeit seines Lebens hat Kardinal Lehmann Brücken der Menschlichkeit und der Solidarität in und für Europa gebaut", teilte Juncker am Freitag in Brüssel mit. "Viel hat er so dazu beigetragen, Ost und West zusammenzubringen, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Dialog mit Polen."

Er habe stets in die Zukunft Europas investiert. "Als moralischer Kompass hat er uns den Weg gewiesen und an die Werte erinnert, die Europa zu etwas Besonderem machen", so Juncker. Solidarität und Nächstenliebe seien ihm ein Handlungsauftrag gewesen.

Lehmann habe unter anderem in der Flüchtlingsfrage dazu aufgerufen, "sich auf die europäische Kraft des Gemeinsamen zu besinnen und im Sinne der Menschlichkeit zu reagieren."

Bildquelle: ZDF