Wie es den Menschen in Deutschland geht, versuchen das ZDF und die Prognos AG einer groß angelegten Studie für verschiedene Bereiche zu erfassen. Zugleich wurde im Rahmen der Studie ein Ranking erstellt: Deutschland setzt sich aus 401 Regionen zusammen; für die ZDF-Deutschland-Studie hat die Prognos AG Daten aus allen 401 Landkreisen und kreisfreien Städten zusammengetragen mit dem Ziel, die äußeren Lebensumstände für Familien in Deutschland möglichst umfassend zu messen.



Bei den Familien wurden vier große Themenbereiche untersucht: Geld und Wohnen, Bildung und Soziales, Gesundheit und Sicherheit sowie Freizeit und Kultur.



Insgesamt gibt es 20 Kategorien. Für jede Kategorie gibt es zehn Punkte. Maximal können also 200 Punkte erreicht werden. Auf Rang eins landet die Region mit den besten Lebensverhältnissen für Familien in Deutschland: der Hochtaunuskreis in Hessen, nordwestlich von Frankfurt. Auf Rang 401 landet der Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt, östlich von Magdeburg.