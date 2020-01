Und doch wachsen die Begehrlichkeiten, die riesigen Rohstoffvorkommen der Arktis weiter auszubeuten. In der kanadischen Nord-West-Passage sind wir mit der kanadischen Luftwaffe und Elitesoldaten der Infanterie an den entlegensten Orten dieser Welt unterwegs - und wir erleben was es heißt, die Kontrolle über ein so großes Gebiet zu behalten. Sein Kommandobereich sei in etwa so groß wie die USA erklärt uns Brigadegeneral Patrick Carpentier von der kanadischen Joint Task Force North. Allerdings würden in diesem Gebiet nur etwa 115.000 Menschen leben.