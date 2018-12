Den Informatiker Xie Yinan reizt vor allem die technische Herausforderung, zum Beispiel per Computer die Gefühle und Wünsche fremder Menschen von ihren Gesichtern und aus der Körpersprache abzulesen. In einem Fastfood-Lokal analysiert eine Software wie Megviis Face++ die Eigenschaften der Kundschaft anhand von Äußerlichkeiten und macht maßgeschneiderte Menüvorschläge.



An anderer Stelle setzt die Polizei die biometrischen Wunderwaffen ein, um an einer Kreuzung Menschen, die bei Rot die Straße überqueren, an den öffentlichen Pranger zu stellen: Ihr Foto erscheint samt Name und Adresse auf einem weithin sichtbaren Bildschirm. Bequeme Konsumwelt trifft auf Politik - für viele Chinesen ist ersteres wichtiger.