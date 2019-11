Besonders drastisch wären die Folgen, sollte der geplante Mindestabstand auch für das so genannte "Repowering" gelten, also die Erneuerung von alten Anlagen. Befinden sich diese Anlagen in einer Entfernung von weniger als 1.000 Metern, dürften sie nicht ersetzt werden - müssten also abgebaut werden. In der Studie wird für dieses Szenario eine "installierbare Gesamtleistung" der Windenergie von 48,9 Gigawatt in Deutschland errechnet. Das wäre eine geringere Gesamtleistung als derzeit. Der durch Windenergie produzierte Strom in Deutschland würde sich womöglich sogar verringern.