Oberste Priorität für das ZDF hat das Vertrauen seiner Zuschauer in die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung. Vorwürfe, dass das ZDF falsch berichtet habe, werden von den Redaktionen deswegen intensiv geprüft. Stellt sich heraus, dass tatsächlich falsch berichtet wurde, gibt es grundsätzlich eine Richtigstellung auf unserer Korrekturen-Seite auf heute.de. Gewichtige Fehler korrigiert das ZDF zudem in den Sendungen, in denen die Falschmeldung verbreitet wurde. In jedem dieser Fälle wird darüber beraten, wie es zu der Falschmeldung kommen konnte und welche Konsequenzen daraus gezogen werden sollten, damit sich der Fehler möglichst nicht wiederholt.



Das ZDF strahlte allein in den verschiedenen heute-Sendungen und dem heute journal 2015 über 8.000 Beiträge und Schaltgespräche aus. Falschmeldungen stellen dabei eine seltene Ausnahme dar. So gab es etwa in diesem Jahr nur in rund zwei Dutzend Fällen Korrekturen auf heute.de. Wenn falsch berichtet wird, handelt es sich um Fehler, die das ZDF zu vermeiden sucht, nicht um "absichtliche Handlungen", also nicht um "Lügen". Im Falle absichtlicher Falschmeldungen würden personelle, arbeitsrechtliche und organisatorische Konsequenzen gezogen.