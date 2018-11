Hier werden wir also wohnen. Vier Wochen lang. Wir wollen durch das Leben hier herausfinden, was die Bottroper in diesen Zeiten umtreibt. Denn es sind Zeiten des Wandels für sie und das gesamte Ruhrgebiet. Nicht weniger als eine Ära geht zu Ende, wenn mit Prosper Haniel kurz vor Weihnachten das letzte deutsche Steinkohle-Bergwerk dicht macht. Was bedeutet das für die Menschen hier?