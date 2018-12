Für die GBB selbst ist das Haus eher ein Prestigeobjekt, eines, das Politiker und Presse anlockt. "Hier können wir zeigen, was gut läuft, und was weniger gut läuft, was wir in anderen Objekten umsetzen sollten, und was nicht", erzählt Stephan Patz. Aber Gewinn mache die GBB hier nicht. Und so wird diese Hausart wohl keine Zukunft haben.