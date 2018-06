"ZDF in Cottbus" ist ein Pilotprojekt des ZDF, um ganz nahe an den Bürgern zu sein. Die Reporter wohnen vier Wochen vor Ort, nehmen am Leben in der Stadt teil, sammeln Eindrücke. Den Anfang machen Katrin Lindner und Benno Frevert vom 14.5.2018 - 11.6.2018 in Cottbus. Danach sollen andere Regionen folgen.