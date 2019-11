Schotten: Man muss 5G als Synonym für eine neue Form von Vernetzung sehen. Wenn von 5G gesprochen wird, ist oft die mobile Infrastruktur für Digitalisierung gemeint. In diesem Sinne ist das Interesse sicher gerechtfertigt. Wir sehen zurzeit einen starken transformativen Prozess, in dem wir vernetzte Anwendungen überall benutzen können, vernetzte Fahrzeuge und vielleicht auch Drohnen bald Alltag werden, der Werker in der Fabrikhalle von mobilen Robotern unterstützt wird und in der Landwirtschaft vernetzte Traktoren autonom arbeiten, die vom Landwirt aus einem Kontrollzentrum nur noch überwacht werden. All das sind 5G-Anwendungen, die Alltag und Arbeit verändern werden, und von daher ist die Bedeutung gerechtfertigt, die dem Symbolbegriff 5G zugerechnet wird.