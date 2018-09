Und Fausto Siracuso, dem jungen Mann hinter dem Marktstand, liegt auch noch ein anderes Thema am Herzen: Die Schere zwischen armen und reichen Menschen, die zunehmend auseinandergehe: "Was ich immer krass finde, ist, dass manche Leute wie Krankenpfleger viel zu wenig kriegen - und andere viel zu viel. Das frustet." Seine Forderung an die Politik ist, dass sich das ändert. Nicht nur in Mannheim. Aber auch hier. In seiner Stadt, von der er sagt: "Mannheim ist Multikulti, Arbeiterstadt und ehrlich. Ich hoffe, dass das so bleibt."