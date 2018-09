Eva Katins und ihre Schwester sind hier aufgewachsen. Sie nehmen uns mit in den Garten hinter dem Mehrfamilienhaus, in dem beide wohnen. Schnell schaffen sie eine Tischdecke herbei - für das kleine Gartentischchen, das da steht. Sie bieten Getränke an. Gastfreundschaft, obwohl das Geld knapp ist. Eva Katins kommt gerade vom Grundsicherungsamt zurück, war heute für ihren Vater dort. "45 Jahre hat der auf dem Bau geschuftet, hat sei Kreuz kaputt gearbeitet. Jetzt kriegt er nur eine kleine Rente und noch 50 Euro Wohngeld." Nun sei die Betriebskostenabrechnung gekommen, 300 Euro Nachzahlung. Zu viel, um es einfach so aufbringen zu können.