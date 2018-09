Für mich war es einfach, hier anzukommen. Erol Uysal

Erol Uysal ist in der Türkei geboren, lebt seit 1971 in Mannheim. "Klar, ich bin Mannheimer", sagt er inzwischen ganz selbstverständlich. Sein Vater war schon vor ihm in Deutschland, hat ihn dann nachgeholt. "Wir haben gleich ein Restaurant aufgemacht, dadurch bin ich schnell in Kontakt gekommen mit den Menschen hier. Ich ging zur Schule und habe nebenher im Lokal geholfen. Für mich war es einfach, hier anzukommen."