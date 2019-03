Tagebau Nochten und Kohlekraftwerk Boxberg

Quelle: ZDF

Schwermütig und in tristem Grau hängen die Wolken am Kohlehimmel. Direkt am Stadtrand von Weißwasser werden in den Tagebauen Nochten und Reichwalde jährlich 30 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. Für die Menschen in der Region sind die Tagebaue und das Kohlekraftwerk Boxberg wichtige Arbeitgeber.