Martin Schautschick (links) im Interview.

Quelle: ZDF

Regelmäßig überprüft der junge Mann im blauen Overall, dass die Maschinen hier rund laufen. So auch Turbinen und Generatoren, in denen der Wasserdampf aus der Kohleverbrennung ankommt. "Der Dampf treibt diese 50 Meter lange Welle an, wo am Schluss ein Generator ist, also ein großer Dynamo, der sich mit 3.000 Umdrehungen in der Minute dreht." 18 Milliarden Kilowattstunden produziert das Kraftwerk im Jahr - Strom für bis zu fünf Millionen Haushalte. Doch die Aussichten für die Kraftwerker trüben sich zunehmend ein. Bis 2038 sollen alle Kohlekraftwerke abgeschaltet werden.