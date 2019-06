Viel diskutiert werden im Moment Pläne, in Wilhelmshaven Flüssigerdgas-, kurz LNG-Terminals, zu errichten. Diese wären ein weiterer Standortvorteil für den JadeWeserPort. Hintergrund ist die Zusicherung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an die US-Regierung im Streit um die Erdgasleitung "Nord Stream 2". Juncker versprach, künftig mehr LNG aus den USA einzuführen. Die EU-Länder sollen dadurch unabhängiger von russischen Gaslieferungen werden. Umweltschützer kritisieren die Entscheidung, da ein Großteil des LNG in den USA über die in Deutschland verbotene Fracking-Methode gewonnen wird.



Für den JadeWeser Port hätte ein LNG-Terminal allerdings einen weiteren Standortvorteil: Reedereien betanken ihre Schiffe zunehmend mit dem CO2-ärmeren Flüssigerdgas statt mit Schweröl. Eine LNG-Tankmöglichkeit könnte weitere Kunden anlocken. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) erhofft sich weit mehr: "Dieses LNG-Terminal, was fossiles Erdgas bringt, das wird in 20 oder 30 Jahren grünes Gas bringen und wird damit auch dauerhaft die CO2-freie Energie-Versorgung in Deutschland sicherstellen können." Stade und Brunsbüttel bewerben sich ebenfalls als LNG-Standort. In Wilhelmshaven planen bereits zwei private Unternehmen Flüssigerdgas-Terminals. Das Planfeststellungsverfahren läuft, die endgültige Entscheidung könnte bereits im nächsten Jahr fallen.