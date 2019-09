"Wenn, eher aus 'Mein Kampf' würde ich sagen, aber nicht von Herrn Höcke", sagt der AfD-Abgeordnete Jens Maier. Und der stellvertretende AfD-Vorsitzende Kay Gottschalk will sich nicht festlegen, hält aber offenbar beides für möglich: "Ich weiß jetzt wirklich nicht, aus welchem Buch Sie es haben", sagt Gottschalk. "Berlin direkt" hat Björn Höcke mit den Antworten seiner Partreifreunde konfrontiert. "Ihre eigenen Leute können jetzt da nicht sagen, ob das noch Höcke oder schon Hitler ist. Was sagt das über Ihre Sprache aus", lautet die erste Frage. "Das sagt vor allen Dingen, dass die meisten mein Buch gar nicht gelesen haben", antwortet Höcke in dem Interview, das das ZDF an dieser Stelle komplett online stellt.