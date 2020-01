In dem Interview, das das ZDF um 19:10 Uhr ausstrahlt, appelliert Gauck auch an die CDU in Thüringen, einer Regierungsbildung nicht im Weg zu stehen. "Es sind Mehrheiten vorhanden in Thüringen, die die Wählerschaft geschaffen hat. Und will ich jetzt als CDU-Block dastehen und sagen: So, da schauen wir jetzt mal zu?" Er verstehe jedenfalls diejenigen in der Union, die nach Möglichkeiten suchen, eine Regierung, an der man selber nicht beteiligt sei, in Kraft treten zu lassen.