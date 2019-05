Und das Alleinstellungsmerkmal in Berlin ist, dass es ein Publikumsfestival ist, das 350.000 Menschen in zwölf Tagen tatsächlich in die Kinosäle bekommt. Monika Grütters, Kulturstaatsministerin (CDU)

Grütters: Wir hatten 17 Jahre einen wirklich hervorragenden Festspielleiter in Dieter Kosslick, der vor allen Dingen eines geschafft hat: Die Berlinale unter den drei Top-A-Festivals weltweit unter den Filmfestivals zu positionieren. Und das Alleinstellungsmerkmal in Berlin ist, dass es ein Publikumsfestival ist, das 350.000 Menschen in zwölf Tagen tatsächlich in die Kinosäle bekommt. Ich wünsche mir von dem neuen Duo, dass es erstens diese Publikumsnähe behält, dass es also ein Angebot macht, dass es in der Breite wirkt. Und zweitens, dass es etwas mehr als bisher auch den kulturellen Aspekt herausstellt. Also auch mal kulturell sehr anspruchsvolle Filme bringt. So wird das Festival auch auf der künstlerischen Linie positioniert. Das ist anspruchsvoll, aber Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek traue ich das zu.