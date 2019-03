In wenigen Ländern der Welt gibt sitzen so viele Journalisten in Haft wie in der Türkei. Nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 wurden laut "Reporter ohne Grenzen" weit über 100 Journalisten verhaftet, Hunderte Presseausweise für ungültig erklärt und rund 150 Medien geschlossen. Wiederholt wurde ausländischen Journalisten die Einreise oder eine Verlängerung der Akkreditierung verweigert, was dem Entzug der Arbeitserlaubnis gleichkommt. Laut Reporter ohne Grenzen sitzen aktuell 30 Journalisten in der Türkei in Haft. Die NGO geht davon aus, dass in Dutzenden weiteren Fällen ein direkter Zusammenhang der Haft mit der journalistischen Tätigkeit wahrscheinlich ist.