"Auch jetzt versucht die Regierung wieder, Kritiker unter Druck zu setzen", sagt ZDF-Korrespondent Jörg Brase. Das eigentliche Problem bestehe allerdings darin, dass das Vertrauen internationaler Partner verloren gegangen sei. Bei einer Lösung werde es vor allem darum gehen, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan sein Gesicht wahren könne.



Die türkische Lira erholte sich am Dienstag etwas von ihren heftigen Kursverlusten in den vergangenen Tagen. Im Vormittagshandel stieg die Lira zum amerikanischen Dollar und zum Euro um jeweils mehr als fünf Prozent im Wert. Auch andere Währungen von Schwellenländern erholten sich im Fahrwasser der Lira. Zuvor waren etwa der südafrikanische Rand oder der russische Rubel erheblich unter Druck geraten. Fachleute sehen einen Grund für die Kursgewinne in dem Eingreifen der türkischen Notenbank am Montag.