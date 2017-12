Die Wahlkampfrhetorik der Grünen dreht sich nur noch um die selbstgestellte Frage: "Wir oder die!" Die Grünen oder die FDP - wer stellt sich an die Seite der Wahlsiegerin Angela Merkel? Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt malen in jedem Townhall-Format die FDP als Teufel an die Wand: Schwarz-Gelb wäre der "Rollback" in die Vergangenheit, erklären sie landauf, landab, "ohne Klimaschutz", "mit Anbiederung an Putin" und "ewiger Garantie für den Diesel". Wer das verhindern wolle, müsse die Grünen wählen, so die verkaufte Logik der Parteistrategen. Und den beiden Spitzenkandidaten der Grünen fehlt - natürlich - "die Phantasie", sich ein Bündnis mit Union und FDP vorzustellen. Eigentlich geht das gar nicht.