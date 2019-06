Das Fernsehen hat sie berühmt gemacht. Für sie war es jedoch nur eine Episode. Ihre Maxime: "Alles in Frage stellen. Neu erfinden und denken." Sie berichtete über die Bonner Politik, wurde Korrespondentin für den "Stern" in Israel und in den USA. Mit großer Sicherheit wandelte sie zwischen Themen und Medienwelten, kümmerte sich um brisante Stoffe. Auf die Frage, warum sie Journalistin geworden sei, antwortete sie: "Journalismus ist der schönste Beruf der Welt. Ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe auch in der richtigen Zeit gelebt."