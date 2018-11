Anfang Dezember entscheiden die Delegierten des Parteitags, wer an die Spitze der CDU gewählt wird. Bei dieser Entscheidung dürfte auch die Akzeptanz in der Unions-Anhängerschaft eine wesentliche Rolle spielen:



Im aktuellen ZDF-Politbarometer konnte Annegret Kramp-Karrenbauer im Vergleich zu vor zwei Wochen bei den Unions-Anhängern mit 38% (plus 3) ihren Vorsprung auf Friedrich Merz mit 29% (minus 4) ausbauen. Jens Spahn bleibt mit nur 6% (minus 1) deutlich abgeschlagen.