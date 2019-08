Landtag Potsdam Brandenburg

Quelle: picture alliance / Arco Images

Wäre schon heute Landtagswahl, käme in Brandenburg laut des aktuellen ZDF Politbarometers extra die SPD auf 22% (plus 1 zur Vorwoche), die CDU auf 16,5% (minus 1,5), die Linke auf 14% (unverändert), die AfD auf 21% (plus 1), die Grünen auf 14,5% (plus 0,5), die BVB/Freie Wähler auf 4%, die FDP auf 5%(beide unverändert) und die anderen Parteien zusammen auf 3%(minus 1).



Als Ministerpräsident wird SPD-Amtsinhaber Dietmar Woidke von 57% der Befragten favorisiert. 10% sind für den AfD-Kandidaten Andreas Kalbitz.